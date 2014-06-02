"التعليم" تكرم 13 طالبا و10 مدرسين من الفائزين فى مسابقات أوراكل

كرم منذ قليل اللواء نبيل عامر، مستشار الوزير لتنمية الموارد، الطلاب والمعلمين الفائزين فى مسابقات أوراكل، حيث تم تكريم 13 من طلاب المدارس و10 مدرسين فى مجالات المسابقة المحلية، التى أجريت لاختيار أفضل البرامج والمشروعات التعليمية، باستخدام لغات البرمجة التى تدربوا عليها من خلال أكاديميات أوراكل.

وفى مسابقة تصميم قواعد البيانات باستخدام لغة SQL تم تكريم الطلاب: عمر سعيد عبد الله، نهال صلاح سالم، عبد الله أشرف عبد الرحمن، دنيا أحمد عادل، محمد زيد إبراهيم ودينا أحمد عادل.

ومن المعلمين، تم تكريم آيات منصور إبراهيم، ونانى منير أحمد محمد الخميسى، سامية سعيد، ونسرين كامل عبد المجيد.

وفى مسابقة إنتاج مواد تعليمية كرتونية باستخدام برنامج Alice، تم تكريم الطلاب: آلاء محمد البربرى، آيات محمد البربرى، أسماء مجدى جاب الله، محمد أحمد محمود وأحمد عصام حسين.

وبالنسبة لمسابقة إنتاج مواد تعليمية كرتونية باستخدام برنامج Green Foot ، تم تكريم الطالبين: كريم مؤمن فوزى ورغد على مختار، والمعلمين محمود فؤاد عبد اللاه ومحمود محمد عزب.

وفى نفس المسابقة تم تكريم المعلمين: سلاف أحمد عاشور، عبد الرحيم علام عبد الرحيم وعبد المنعم يحيى الغباشى، لتميزهم فى دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية.

وحضر الاحتفالية محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، ورحاب لاشين رئيس قسم المشروعات بمركز التطوير التكنولوجى، ومن أوراكل: علا رمضان مدير مبادرات أوراكل للمشروعات، وأمانى الفار مديرة المشروع.

وأكد محسن عبد العزيز على أهمية قواعد البيانات فى الحصول على المعلومات اللازمة لمتخذ القرار، مشيرًا إلى أن أى نظام لا يستطيع أن يستمر بدون معلومات وقواعد بيانات صحيحة.

من جانبها أشارت أمانى الفار إلى أنه قد تم تدريب 3500 مدرس على برمجة قواعد البيانات، وكل مدرس يدرب ما لا يقل عن 30 طالبًا. ولفتت إلى أنه وفقًا للخطة الجديدة سيتم تدريب 6000 معلم فى العام الدراسى القادم.

وأكدت أن هناك تقييمًا مستمرًا للتدريبات، لبيان مدى قيام المدرسين بإفادة تلاميذهم بالمدارس بما تلقوه من تدريبات.

وفى سياق متصل، دعت علا رمضان الطلاب بجميع المدارس إلى الاشتراك فى مسابقات أوراكل، لتحقيق المزيد من التنافس وتنشيط العقول، وأكدت أنه سوف يتم الاتجاه فى العام القادم إلى طلاب التعليم الفنى، وإتاحة الاشتراك فى المسابقة لهم.

كما شهدت الاحتفالية عرض بعض الطلاب الفائزين نماذج من مشروعاتهم، ومن بينها مشروع دينا أحمد عادل المتمثل فى مزرعة تحتوى على حيوانات، وكيفية تدوير مخلفاتها للاستفادة منها بشكل مباشر فى مجالات أخرى.