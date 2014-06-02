أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"اليوم السابع": 3 آلاف شرطى لتأمين الدستورية أثناء حلف الرئيس اليمين

Google+ Print

تحت عنوان "3 آلاف شرطى لتأمين الدستورية أثناء حلف الرئيس اليمين"، يكشف "اليوم السابع" فى عدد غد الثلاثاء، كواليس استعدادات والأجهزة الأمنية، لأداء المشير عبد الفتاح السيسى، اليمين القانونية رئيساً للبلاد، أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

× القوات المسلحة تبدأ العلاج بجهاز "فيروس سى" فى 30 يونيو.. الجهاز عالج ألف حالة من بينهم قضاة ونواب وزراء.. والهيئة الهندسية تدرب آلاف الأطباء على استخدامه
> × أخطر ملفات اختراق الأمن القومى.. الصحف الغربية لعبة فى يد المخابرات الدولية ضد .. تليجراف تكذب ثورات الربيع العربى والجارديان تنشر نظرية المؤامرة والصحف الأمريكية تعتمد على تقارير مضروبة

× 3 آلاف شرطى لتأمين "الدستورية" أثناء حلف الرئيس اليمين.. السيسى يهبط بطائرة بالقرب من المحكمة.. واللجنة العليا تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة اليوم

× زيادة حصة المرأة والأحزاب فى قانون مجلس النواب.. عمرو موسى يرفض زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 630 مقعداً.. وينقل رفض الأحزاب للقانون

× الحكومة صلبة فى مواجهة أثرياء البورصة.. اجتماع الساعات الـ5 بمجلس الوزراء تمسك بضريبة البورصة ورفع حد الإعفاء إلى 15 ألف جنيه

× وزير الداخلية: لا نسعى لتكميم الأفواه والهدف من مراقبة الإنترنت تتبع الإرهاب.. نطارد صناع المتفجرات والعبوات الناسفة وهذا البرنامج من إنجازات الوزارة

× السودان تخطط لتصدير المياه لدول الخليج.. ومصر ترفض

× تأجيل محاكمة "مرسى" و35 متهما فى قضية التخابر لـ 16 يونيو.. "الجنايات" استمعت لشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق لمدة ساعتين

× خطط بديلة لسير امتحانات الثانوية لمواجهة عنف "الإرهابية".. وزير التعليم: تشمل المراقبين والملاحظين واللجان.. وعضو جودة بكل كنترول للمراجعة بعد التصحيح

topadddd362104.jpg

G538caafb5d311.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

موجز أخبار مصراوي-4/3/2017

موجز أخبار مصراوي-4/3/2017

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى