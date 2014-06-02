"اليوم السابع": 3 آلاف شرطى لتأمين الدستورية أثناء حلف الرئيس اليمين

تحت عنوان "3 آلاف شرطى لتأمين الدستورية أثناء حلف الرئيس اليمين"، يكشف "اليوم السابع" فى عدد غد الثلاثاء، كواليس استعدادات الحكومة والأجهزة الأمنية، لأداء المشير عبد الفتاح السيسى، اليمين القانونية رئيساً للبلاد، أمام المحكمة الدستورية العليا.

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