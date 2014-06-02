أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عشماوى لـ"شريهان أبو الحسن":رأيت الموت فى عيون الناس فزاد حبى للحياة

Google+ Print
عشماوى لـ"شريهان أبو الحسن":رأيت الموت فى عيون الناس فزاد حبى للحياة عشماوى لـ"شريهان أبو الحسن":رأيت الموت فى عيون الناس فزاد حبى للحياة

أعرب حسين قرنى الشهير بـ"عشماوى" عن سعادته باجتهاده فى عمله "الإعدام"، مشيرا إلى أنه لا رأفة فى تنفيذ الحكم، موضحاً أن كثيرا من المحكوم عليهم يصابون بالجنون وبعض الحالات الهيستيرية لحظة تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأضاف قائلا "رأيت الموت فى الناس فزاد حبى للحياة".

وأضاف "عشماوى"، خلال لقائه برنامج "ست الحسن"، الذى تقدمه الإعلامية "شريهان أبو الحسن" على فضائية "أون تى فى"، أنه كان يتحدث مع أولاده على كيفية تنفيذ الإعدام للمخالفين والخارجين على القانون، بناء على طلب زوجته، قائلا "علشان يتعظوا"، مضيفا أن الحبل الذى كان ينفذ به الحكم كان قويا جدا، قائلا "الحبل اللى كان بيشنقوا بيه يشيل عربية نقل".

واستطرد "عشماوى" أنه لم يترك العمل رغم طلب زوجته بتركه بسبب التعب والإجهاد الذى كان يلاحقه بسببه، موضحا أنه نفذ حكم الإعدام فى ابن لأحد أعز أصدقائه، قائلا "ما فيش تعاطف فى تنفيذ القانون".

وأوضح أن بعض الكوابيس كانت تراوده فى أحلامه، لكن كان يمتلك خاتما فضيا كان يحميه منها، مضيفا أنه تزوج 6 مرات، ولكن كان قبل عمله هذا.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه