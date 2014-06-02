عشماوى لـ"شريهان أبو الحسن":رأيت الموت فى عيون الناس فزاد حبى للحياة

أعرب حسين قرنى الشهير بـ"عشماوى" عن سعادته باجتهاده فى عمله "الإعدام"، مشيرا إلى أنه لا رأفة فى تنفيذ الحكم، موضحاً أن كثيرا من المحكوم عليهم يصابون بالجنون وبعض الحالات الهيستيرية لحظة تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأضاف قائلا "رأيت الموت فى عيون الناس فزاد حبى للحياة".

وأضاف "عشماوى"، خلال لقائه برنامج "ست الحسن"، الذى تقدمه الإعلامية "شريهان أبو الحسن" على فضائية "أون تى فى"، أنه كان يتحدث مع أولاده على كيفية تنفيذ الإعدام للمخالفين والخارجين على القانون، بناء على طلب زوجته، قائلا "علشان يتعظوا"، مضيفا أن الحبل الذى كان ينفذ به الحكم كان قويا جدا، قائلا "الحبل اللى كان بيشنقوا بيه يشيل عربية نقل".

واستطرد "عشماوى" أنه لم يترك العمل رغم طلب زوجته بتركه بسبب التعب والإجهاد الذى كان يلاحقه بسببه، موضحا أنه نفذ حكم الإعدام فى ابن لأحد أعز أصدقائه، قائلا "ما فيش تعاطف فى تنفيذ القانون".

وأوضح أن بعض الكوابيس كانت تراوده فى أحلامه، لكن كان يمتلك خاتما فضيا كان يحميه منها، مضيفا أنه تزوج 6 مرات، ولكن كان قبل عمله هذا.