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الخارجية: حكومة "التوافق الوطنى" خطوة مهمة لدعم وحدة الصف الفلسطينى

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الخارجية: حكومة "التوافق الوطنى" خطوة مهمة لدعم وحدة الصف الفلسطينى الخارجية: حكومة "التوافق الوطنى" خطوة مهمة لدعم وحدة الصف الفلسطينى

رحب السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بتشكيل الفلسطينية الجديدة، التى أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، اليوم.

وقال إن ذلك يأتى فى إطار دعم للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وفى إطار متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لعام 2011.

وأكد عبد العاطى في تصريحات صحفية، أن تشكيل حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية يمثل خطوة هامة لدعم وحدة الصف الفلسطينى، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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