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قوات «حفتر» تسيطر على معسكر «أنصار الشريعة» في بنغازي

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قوات «حفتر» تسيطر على معسكر «أنصار الشريعة» في بنغازي قوات «حفتر» تسيطر على معسكر «أنصار الشريعة» في بنغازي

خليفة حفتر

تمكنت القوات الخاصة “الصاعقة”، ببنغازي اليوم الإثنين، من اقتحام مقر كتيبة “17 فبراير”، بعد اشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية ببنغازي: “إن مقاتلي أنصار الشريعة والقوات المتحالفة معهم فروا باتجاه جامعة بنغازي”.

وأضافت المصادر أن غارات سلاح الجو التابعة لقوات اللواء حفتر توقفت الآن بالكامل”.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة المقدم إبراهيم الشرع، إن الغرفة في حالة استنفار قصوى، وإنهم مستعدون للتعامل مع كل الاحتمالات.

يذكر أن عدد ضحايا اشتباكات مدينة بنغازي وصل حتى الآن إلى 18 قتيلا و43 جريحا، بين قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية “كرامة ليبيا” وجماعات إسلامية مسلحة.

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