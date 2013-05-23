هيفا وهبي تنتج في منع حلقة أختها على otv...جزئياً

على الرغم من طلب الفنانة هيفا وهبي عن طريق محاميها، من قناة OTV عدم بث حلقة "حرتقجي" التي استضافت مساء أمس الأربعاء أختها رولا يمّوت، إلا أنّ المحطة أصرّت على عرض الحلقة، بعد أن وعدت الفنانة بحذف كل ما له علاقة بها.

ورغم أنّ يمّوت كانت قد وقّعت تعهّداً خطياً بعدم تناول هيفا في الإعلام، إلا أنّها عادت وصوّرت حلقة من برنامج "حرتقجي"، وهو ما اعترض عليه محامي الفنانة، فكانت النتيجة أن رضخت المحطة لطلبه جزئياً، فلم تحذف الفقرة بل اكتفت باقتطاع كلام رولا وحذف كل ما تعرضت به لأختها، ليتبقّ لها أقل من دقيقة مجتزأة ظهرت بشكل رديء، كان الأجدى بالمحطة ألا تعرضها، إلا أنّ الدعاية الواسعة التي حظيت بها الحلقة دفعتها إلى تمرير الفقرة المجتزأة، لجمهور انتظر ما ستقوله رولا يمّوت عن هيفا.

وفي اتصال معه، أكّد مقدّم البرنامج الممثل الكوميدي هشام حداد، أنّ هيفا طلبت بالفعل عدم عرض الفقرة، فتوصّل البرنامج إلى تسوية تقتضي بحذف كل ما يسيء إليها وأضاف "عندما عرضنا الفقرة بعد الحذف، لاحظ المشاهد أنها فقرة مجتزأة وكانت الفقرة سيئة جداً".

ولدى سؤالنا عن سبب عرض الفقرة بهذه الطريقة قال "بالنهاية هناك ضيفة ارتدت فستانها ووضعت الماكياج وأجرت تسريحة شعر للتصوير، فارتأينا أنّه من حقها أن تظهر عبر برنامجنا، ولم يكن بالإمكان حذف الفقرة بكاملها".

وعن سبب استضافة رولا قال "بالنهاية نحن لم نخترع شيئاً، قضية رولا باتت على كل لسان، وكل وسائل الإعلام تناولتها، وقد كنا البرنامج الوحيد الذي نجح باستضافتها في الستوديو"، مؤكداً أنّ البرنامج لم يكن يهدف إلى استفزاز هيفا.

من جهتها، التزمت رولا الصمت، ورفضت التعليق على الموضوع عبر صفحتها الخاصة على موقع "فايسبوك".

يذكر أن خلاف رولا وهيفا بدأ قبل سنوات، قبل أن تتدخّل العائلة لمصالحتهما، ليعود ويتجدّد قبل أشهر، ونتج عنه دعاوى قضائيّة وحكم حصلت عليه هيفا بألا تتعرّض لها رولا عبر وسائل الإعلام.