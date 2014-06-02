المتحدث الرسمى باسم “الوفد”: لا يوجد تحالف بين الوفد والنور ولن نقاطع الانتخابات

قال المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب “الوفد”، رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بالتلميح بالتحالف بين حزبى “الوفد والنور” إن :”هذا الأمر لا أساس له من الصحة ومن الواقع”، موضحاً أن أحد الأحزاب التى تستهدف الإساءة لحزب الوفد هو الذى يروج لهذه الشائعة الى لم يتم أى حديث أو نقاش حولها.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم”الوفد” أن أى تصريحات تصدر عن أى عضو بالحزب عن مقاطعة الانتخابات لا تعبر بأى حال من الأحوال عن حزب الوفد ، وذلك لاستمراره فى تنفيذ خارطة الطريق بالاستحقاق الثالث وهو الانتخابات النيابية لكننا سوف نسعى ونبذل كل الجهد لتصحيح العوار الذى تضمنه قانون الانتخابات الذى سيؤدى إلى مشاكل سياسية كبيرة.