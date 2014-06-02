ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا من ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بحفر غرفة بمنزل للتنقيب علي الآثار.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ إلي قسم شرطة المنيا من عمليات النجدة بقيام مجموع من الأشخاص بالنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بشارع الترعة بناحيية الإخصاص التابع لدائرة قسم المنيا، وعقب انتقال ضباط وحدة مباحث القسم تم ضبط كل من “أيمن رمضان أحمد حسين – 24 سنة – عامل”؛ و “وليد جمال عبدالله سيد – 24 سنة – نقاش”؛ و “محمد حسين فرغلي حسن – 30 سنة – عامل”، وجميعهم مقيمون بمنفلوط أسيوط، وذلك حال قياهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك لسيدة تدعي “نوال عبد الكريم سليم عبد الرحمن – 48 سنة – ربة منزل”، ومقيمة بـ 12 شارع الترعة، وتبين وجود حفرة بعمق “10 في 2″ متر وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبسؤال مالكة المنزل أنكرت ما نسب إليها وعللت ذلك لقيامها بحفر غرف صرف صحي، وتعينت الحراسة اللازمة علي المنزل، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لسرعة التحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم 5521 إداري قسم شرطة المنيا، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.