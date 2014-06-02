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ديفيد كاميرون: انجلترا قد تتقدم لاستضافة كأس العالم اذا تم حرمان قطر منها

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ديفيد كاميرون: انجلترا قد تتقدم لاستضافة كأس العالم اذا تم حرمان قطر منها ديفيد كاميرون: انجلترا قد تتقدم لاستضافة كأس العالم اذا تم حرمان قطر منها

ديفيد كاميرون

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عن خيبة أمله الشخصية بشأن عملية تقديم ملفات استضافة كأس العالم 2022 ، والتي شهدت استبعاد انجلترا من تنظيم البطولة وفوز قطر بها ، مشيرا إلى أن انجلترا قد تتقدم لاستضافة البطولة اذا تم حرمان قطر منها.

وفيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بوجود فساد في عملية فوز قطر بتنظيم البطولة ، قال رئيس الوزراء ـ في كلمة في نيووارك قبل الانتخابات الفرعية الأسبوع القادم ـ “هناك تحقيق جار بشأن ما حدث في ملف تنظيم كأس العالم 2022 ، وأعتقد أننا يجب أن نسمح باستمرار هذا التحقيق بدلا من الحكم المسبق عليه “.

وأضاف ” إنني أنتظر نتائج التحقيق ، ومن يدري ما هي الفرص في المستقبل؟ ذكرياتي عن عملية تقديم الملف ليست سعيدة فيما يتعلق بطريقة تنظيم كامل العملية ودور الاتحاد الدولي لكرة القدم فيها”.

وتابع “سأظل أتذكر دائما ما قاله ديفيد بيكهام لي بعد اعلان النتيجة (أستطيع أن أتعايش مع كذب الناس علي ، ولكنني لا أستطيع التعايش مع كذب الأشخاص على رئيس الوزراء وعلى ملك المستقبل)”.
> وقال كاميرون “على أي حال لننتظر ونرى نتيجة التحقيق في كأس العالم ، ومن يدري ما هي الفرص في المستقبل”.

ومن جانبه ، قال نائب رئيس الوزراء نيك كليج ” يجب حرمان قطر من تنظيم كأس العالم اذا ثبتت صحة الادعاءات الصادمة ، إنها ادعاءات صادمة بشأن عملية تقديم الملفات لكأس العالم 2022 ، اذا ثبتت صحتها ، يجب على الفيفا إعادة سابق الترشيح بشكل عادل ومفتوح”.

وواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اتهامات فساد جديدة بخصوص منح تنظيم كأس العالم 2022 لدولة قطر ، ونشرت صحيفة صاندي تايمز البريطانية أمس الأحد تقريرا تقول فيه إنها حصلت على عدد كبير من الوثائق تتضمن رسائل إلكترونية وخطابات وتحويلات مصرفية ، تزعم أنها دليل على دفع القطري محمد بن همام ، المفصول من فيفا ، مبالغ مالية قيمتها 5 ملايين دولار الي مسؤولين مقابل دعمهم ترشيح قطر لاحتضان نهائيات كأس العالم.

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