مسلحون يهاجمون منزل رئيس الوزراء اليمني

أطلق مسلحون مجهولون اليوم الاثنين الرصاص على منزل رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني ـ في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) الاخبارية ـ إن المسلحين هاجموا منزل باسندوة، بعد وقت وجيز على خروج مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وأوضح المصدر أن الهجوم ـ الذي جاء عقب اجتماع رئيس الوزراء مع جمال بن عمر ـ لم يسفر عن وقوع إصابات ، مشيرا إلى أن الحرس ردوا على المسلحين.

وتزامن الهجوم مع استمرار الاشتباكات في منطقة عمران بشمال اليمن بين مجموعات من الحوثيين والجيش ، مما أوقع أكثر من 18 قتيلا في صفوف المسلحين.