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مسلحون يهاجمون منزل رئيس الوزراء اليمني

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مسلحون يهاجمون منزل رئيس الوزراء اليمني مسلحون يهاجمون منزل رئيس الوزراء اليمني

محمد سالم باسندوة

أطلق مسلحون مجهولون اليوم الاثنين الرصاص على منزل رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني ـ في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) الاخبارية ـ إن المسلحين هاجموا منزل باسندوة، بعد وقت وجيز على خروج مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وأوضح المصدر أن الهجوم ـ الذي جاء عقب اجتماع رئيس الوزراء مع جمال بن عمر ـ لم يسفر عن وقوع إصابات ، مشيرا إلى أن الحرس ردوا على المسلحين.

وتزامن الهجوم مع استمرار الاشتباكات في منطقة عمران بشمال اليمن بين مجموعات من الحوثيين والجيش ، مما أوقع أكثر من 18 قتيلا في صفوف المسلحين.

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