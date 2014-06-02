إبراهيم سعيد يعرض على مرتضى منصور اللعب للزمالك بدون مقابل

اجتمع إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق بمرتضى منصور رئيس النادي الأبيض يوم الاثنين وعرض عليه اللعب لمدة موسم مع الفريق بدون مقابل.

ويبتعد اللاعب الذي يجيد اللعب في الدفاع وخط الوسط عن الملاعب منذ 2013.

وعلم FilGoal.com أن سعيد عرض على منصور العودة للزمالك لمدة موسم بدون مقابل.

وفي حال إثبات نفسه مع الفريق خلال هذا الموسم، سيوقع الزمالك على عقود تربطه باللاعب.

يذكر أن سعيد كان قد عرض على منتخب مصر خدماته قبل مواجهة غانا في إياب الدور الفاصل المؤهل لمونديال 2014.

وسبق للاعب الدولي السابق صاحب الـ34 عاما تمثيل الأهلي والزمالك والإسماعيلي.