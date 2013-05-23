وزير الخارجية يشارك فى اجتماع حول سوريا بالأردن

شارك وزير الخارجية محمد عمرو فى الاجتماع الوزارى للدول الرئيسية الداعمة للمعارضة السورية الذى عقد مساء أمس الأربعاء، فى الأردن بحضور وزراء خارجية مصر والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وقطر والسعودية والإمارات.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن ممثلين عن الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية شاركوا أيضا فى الاجتماع بوفد رأسه جورج صبرا، وبعضوية سليم إدريس رئيس هيئة أركان الجيش السورى الحر.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مستجدات الملف السورى بما فى ذلك التطورات الميدانية على الأرض السورية والإعداد الجارى لعقد مؤتمر دولى فى جنيف خلال الأسابيع القادمة لإنهاء الأزمة السورية.

وصدر بيان مشترك عن الاجتماع أكد، ضمن أمور أخرى، أهمية التوصل لحل سياسى للازمة السورية عبر تشكيل حكومة سورية انتقالية كاملة الصلاحيات فى إطار زمنى يتم الاتفاق عليه.