اغتصاب فتاة وإجبارها على شرب ماء نار قبل خنقها بالهند

تعرضت فتاة، 22 عاما، للاغتصاب، وأجبرت على شرب ماء نار قبل خنقها حتى الموت من قبل مجموعة من الرجال بولاية «أوتار براديش» شمالي الهند، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وحدثت واقعة الاغتصاب، السبت الماضي، ببلدة إيثبورا، حيث تم العثور على جثمان الفتاة، وعلى وجهها آثار تشويه جراء تأثير مياه النار، وفقا لما نقلته وكالة «PTI» الهندية، عن مصادر في الشرطة.

وأكدت المصادر العثور على ماء نار بمعدة الضحية على ما يبدو أنها أجبرت على تناوله قبل خنقها.

وقعت هذه الجريمة بنفس الولاية الهندية التي شهدت إحدى بلداتها، الأسبوع الماضي، اغتصاب فتاتين 14 و 15 عاما، وشنقهما على شجرة في جريمة كان لها صدى دوليا وموجة من الجدل الشديد، تنديدًا بتقاعس الشرطة.