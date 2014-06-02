“الجهاد” ترحب باعلان حكومة التوافق الفلسطينية

رحبت حركة الجهاد الاسلامي باعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني داعية الى سرعة عقد اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال القيادي البارز في حركة الجهاد خالد البطش، في تصريح صحفي مساء اليوم:”نرحب بهذه الخطوة باعتبارها مدخلا لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وبداية لتجاوز مرحلة سوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني شكلت غطاء للعدو الصهيوني لمواصلة التهويد والاستيطان والاعتداءات المتكررة”.

وعبر عن الأمل أن تساهم هذه الخطوة في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة وإعادة الاعمار ورفع المعاناة والحصار عن غزة كمهمة من مهمات حكومة الوفاق.

وقال البطش:”إننا وبصرف النظر عن الملاحظات على طريقة المشاورات والتشكيل لكننا نؤكد على أهمية استكمال المصالحة للوصول إلى إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني لتكون مرجعية حقيقية للشعب”.

ودعا إلى سرعة عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير واتخاذ الخطوات الكفيلة بإصلاح المنظمة وإعادتها لدورها في تحرير المقدسات وليس إدارة المفاوضات .

وشدد على سرعة إنجاز باقي الملفات المتعلقة إتمام المصالحة وبالذات ملفي الحريات العامة- والمصالحة المجتمعية وتسوية الدماء للحفاظ على الثوابت الفلسطينية وحماية خيار المقاومة والتحرير من خلال استعادة الوحدة الوطنية .