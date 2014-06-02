مركز النيل بالوادي الجديد يختتم ورشة العمل حول شكل الانتخابات البرلمانية‎

اختتم مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ورشة العمل حول شكل الانتخابات البرلمانية والتى شارك فيها نخبة متميزة من المهتمين بالشأن السياسى ، وأساتذة الجامعة ورؤساء الأحزاب، والنقابات، والشباب، والائتلافات، ورجال الدين والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للسكان.

وناقشت الورشة محورين وهما المحور الأول، استهدف قانون الانتخابات البرلمانية ومايدور حوله من ملاحظات ومن خلال المناقشات طرحت بعض وجهات النظر المؤيدة لبعض المواد وأيضًا وجهات آخرى معارضة لبعض المواد وخاصة المواد المتعلقة بزيادة عدد الأعضاء، وتخصيص نسبة 20% للقائمة و80% للفردى.

باعتباره غير دستورى وأيضًا وأن تؤدى إلى إهمال بعض المحافظات، وعدم انتخاب أحزاب منها كما تم مناقشة محور آخر من خلال الورشة وهو آليات سير العمليه الانتخابية خلال الفترة المقبله ورفع الوعى المجتمعى بدور البرلمان ووظيفة النائب البرلمانى.

ومن جانب آخر، أوضح السيد ربيع بلال مدير الادارة العامة لاعلام وسط الصعيد ان الهدف من اللقاء هو مناقشة الملاحظات حول القانون والتوصل إلى اليات لرفع الوعى المجتمعى باهمية ودور البرلمان كما اكد سيادة العميد جمال عبد العزيز سكرتير عام المحافظة المساعد على ضرورة تعميق مفاهيم الولاء والانتماء لدى جموع المواطنين وشدد على اهمية العمل الجاد خلال الفترة المقبلة كما اوضح منصور سعيد مدير مركز النيل للاعلام دور مراكز النيل فى التثقيف السياسى ورفع الوعى المجتمعى باهمية المشاركة الفعال.