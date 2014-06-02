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منتخب مصر لكرة القدم يصل إلى لندن للقاء جامايكا وديا بعد غد

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منتخب مصر لكرة القدم يصل إلى لندن للقاء جامايكا وديا بعد غد منتخب مصر لكرة القدم يصل إلى لندن للقاء جامايكا وديا بعد غد

شوقي غريب

وصل الجزء الأول من بعثة منتخب لكرة القدم إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، لمواجهة منتخب جامايكا وديا مساء بعد غد الأربعاء.

وصاحب البعثة – التي تضم 8 لاعبين – عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومن بينهم محمود الشامي وسيف زاهر والعميد ثروت سويلم.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلي مطار هيثرو، عدد من مسئولي السفارة المصرية الذين أنهوا إجراءات خروجهم من المطار، ومن المقرر أن يلحق نائب رئيس الاتحاد حسن فريد وباقي اللاعبين ببعثة غدا الثلاثاء.

ويواجه المنتخب نظيره الجامايكي على ملعب ليتون أورينت في شرق لندن في الثامنة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وتعتبر هذه هي ثاني المباريات الودية التي يخوضها المنتخب المصري استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2015 بالسنغال، بعد أن خسر في المباراة الأولى أمام تشيلي السبت الماضي.

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