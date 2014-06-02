أرسنال يرفض عودة فابريجاس .. وسيتي يسعى لضم اللاعب

إفي - تزايدت فرص عودة لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريجاس مرة أخرى إلى الملاعب الإنجليزية بعد أن أصبح مرشحا بقوة للانضمام لصفوف بطل الدوري مانشستر سيتي وانسحاب أرسنال من سباق ضمه.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن برشلونة عرض فابريجاس للبيع مقابل 37 مليون يورو، على كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال الذي سبق أن ارتدى اللاعب الإسباني قميصه طيلة ثمانية أعوام.

ويعتقد أن الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال هو من قرر استبعاد عودة فابريجاس مجددا إلى صفوف (المدفعجية)، الأمر الذي أصاب اللاعب الإسباني بالإحباط رغم مسيرته معه.

بالتالي أصبح الطريق ممهدا أمام مانشستر سيتي لضم فابريجاس كي يحل بدلا من الإيفواري يايا توريه الذي كشف عن نيته لترك الـ(سيتيزين) بسبب شعوره بالاستياء منه لعدم حصوله على تهنئة بمناسبة عيد مولده، الأمر الذي ينفيه النادي.