أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – ليفربول يعلن ضم لامبرت من ساوثامبتون

Google+ Print
رسميا – ليفربول يعلن ضم لامبرت من ساوثامبتون رسميا – ليفربول يعلن ضم لامبرت من ساوثامبتون

أعلن ليفربول رسميا يوم الاثنين تعاقده مع ريكي لامبرت مهاجم ساوثامبتون، ليكون أول صفقات الحمر في الصيف.

لامبرت أنهى الكشف الطبي مع الريدز يوم السبت، لكن النادي كان ينتظر عودة مديره الرياضي إيان إير من إسبانيا حيث يتفاوض مع نادي سيفيليا لضم ظهيره الأيسر ألبرتو مورينو.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول يوم الاثنين عن اتمام التعاقد مع المهاجم صاحب الـ32 عاما، والذي بدأ مسيرته كلاعب في مدرسة ليفربول للناشئين.

ولم يكشف ليفربول عن تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد مع المهاجم المنضم لقائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم.

ولعب لامبرت لمدرسة الكرة في ليفربول بين عامي 1992 و1997، قبل أن يغادر الفريق إلى بلاكبول ويبدأ معه مشوار الاحتراف في سن الـ16.

وفي 2009 انتقل لامبرت مقابل مليون جنيه استرليني إلى ساوثامبتون الهابط وقتها للدرجة الثانية، ليتألق ويقود الفريق للصعود للدرجة الأولى في موسم 2010-11، وبعد موسم وحيد عاد ساوثامبتون إلى الدوري الممتاز وسط تألق مستمر للامبرت الذي عرف طريق الإبداع في سن الثلاثين.

وسجل لامبرت 117 هدفا في 235 مباراة مع ساوثامبتون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع