رسميا – ليفربول يعلن ضم لامبرت من ساوثامبتون

أعلن ليفربول رسميا يوم الاثنين تعاقده مع ريكي لامبرت مهاجم ساوثامبتون، ليكون أول صفقات الحمر في الصيف.

لامبرت أنهى الكشف الطبي مع الريدز يوم السبت، لكن النادي كان ينتظر عودة مديره الرياضي إيان إير من إسبانيا حيث يتفاوض مع نادي سيفيليا لضم ظهيره الأيسر ألبرتو مورينو.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول يوم الاثنين عن اتمام التعاقد مع المهاجم صاحب الـ32 عاما، والذي بدأ مسيرته كلاعب في مدرسة ليفربول للناشئين.

ولم يكشف ليفربول عن تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد مع المهاجم المنضم لقائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم.

ولعب لامبرت لمدرسة الكرة في ليفربول بين عامي 1992 و1997، قبل أن يغادر الفريق إلى بلاكبول ويبدأ معه مشوار الاحتراف في سن الـ16.

وفي 2009 انتقل لامبرت مقابل مليون جنيه استرليني إلى ساوثامبتون الهابط وقتها للدرجة الثانية، ليتألق ويقود الفريق للصعود للدرجة الأولى في موسم 2010-11، وبعد موسم وحيد عاد ساوثامبتون إلى الدوري الممتاز وسط تألق مستمر للامبرت الذي عرف طريق الإبداع في سن الثلاثين.

وسجل لامبرت 117 هدفا في 235 مباراة مع ساوثامبتون.