والد راكيتيتش: ريال مدريد وأتليتكو وبرشلونة تقدموا بعروض لضمه

زعم والد إيفان راكيتيتش لاعب وسط سيفيليا المتألق أنه نجله تلقى عروضا من ثلاثي القمة في إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.

ولفت راكيتيتش صاحب الـ26 عاما الأنظار بقوة إليه الموسم المنصرم، مسجلا 12 هدفا في الليجا ولعب دورا حاسما في التتويج بالدوري الأوروبي.

وقال لوكا راكيتيتش والد اللاعب لصحيفة "يوتارني" الكرواتية: "شقيقه ديجان ووكيل أعماله وصله عروض رسمية من ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو".

واستدرك مضيفا "ولكن هذه العروض ليست أفضل مما هو عليه في سيفيليا، فهو مثل الإله هناك".

ولكن والد اللاعب الذي يمثل كرواتيا في مونديال 2014 ألمح إلى تفضيل نجله للانضمام لبرشلونة متما "برشلونة يظل برشلونة".