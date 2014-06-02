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أهالي مدينة بنغازي يطالبون بتدخل البرلمان والحكومة الليبية لوقف القتال

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أهالي مدينة بنغازي يطالبون بتدخل البرلمان والحكومة الليبية لوقف القتال أهالي مدينة بنغازي يطالبون بتدخل البرلمان والحكومة الليبية لوقف القتال

مظاهرات بمدينة بنغازي – ارشيفة

ناشد المواطنون في مدينة بنغازي “المؤتمر الوطني العام” (البرلمان) والحكومة التدخل العاجل لإيقاف القتال الذي تشهده المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المواطنين ببنغازي مندهشون من من الصمت الذي تبديه الجهات الرسمية في الدولة وعدم اهتمامها بما يجرى، خاصة أن الاشتباكات المسلَّحة طالت الآمنين داخل بيوتهم وتسببت في وفيات بينهم، حسب إفادات بعضهم.

وتجددت الاشتباكات اليوم وتسببت في إيقاف مظاهر الحياة في بنغازي كافة وأُلغيت امتحانات طلاب الثانوية العامة من أبناء المدينة وأُغلقت المحال التجارية، خاصة الواقعة منها قرب الاشتباكات.

يذكر أن عدد ضحايا مدينة ببنغازي وصل حتى الآن إلي 18 قتيلا و43 جريحا ، جراء اشتباكات بين قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية “كرامة ليبيا” و جماعات إسلامية مسلحة .

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