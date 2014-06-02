بالصور.. محافظة القليوبية تعلن بناء كوبري متعدد الطوابق ببنها

أعلنت محافظة القليوبية، بالتعاون مع القوات المسلحة بناء مشروع كوبري متعدد المطالع بمنطقة الرياح التوفيقي المدخل الجنوبي لمدينة بنها، وهو عبارة عن كوبري معلق لربط جميع محاور تلك المنطقة أعلى الرياح التوفيقي وخطوط السكك الحديد والميادين بطريقة تعدد المطالع والمنازل بطريقة “Run Way”، وذلك سيطلب بعض التعديلات الهندسية المطلوبة في بعض محاور المرور التي ستقوم بها إدارة المرور بالقليوبية ، حيث أن مدينة بنها يخترقها خطي سكك حديد القاهرة الأسكندرية – بنها، الزقازيق، ويقع عدد 2 مزلقان عند مدخلها الجنوبي من ناحية طريقي 12، 13 مزلقان الحرس الوطني ومزلقان كفر مناقر واللذان عبريهما تنتقل الحركة المرورية من والي شرق وغرب المدينة.

من جانبها قالت إدارة مرور القليوبية، انه حال غلق المزلقاني ستتولد مؤثرات مرورية على تلك المنطقة والطرق المؤدية إليها والشوارع والميادين بمدينة بنها فلذا سيتم عدم غلق المزلقاني غلق كامل ويسمح بغلق مزلقان كفر مناقر غلق كامل وغلق مزلقان بلتان بنها غلق جزئي حتى يسمح بتغير الحركة المرورية هناك.

وفي ذات السياق تم عقد إجتماع بديوان عام محافظة القليوبية لضم عددا كبيرا من الهيئات ذات الصلة بالموضوع بناءا على كتاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة “إدارة المهندسين العسكريين ” بشأن تذليل العقبات والمشاكل التي تعترض بدء تنفيذ أعمال صناعية للمزلقانات أعلى خطوط السكك الحديدية بمنطقة الرياح التوفيقي بمدينة بنها.

وأسفر الاجتماع بعد المناقشات والمداولات، إلى بعض الحلول لهذه العراقيل بالنسبة للغاز والكهرباء والتليفونات والمياه والصرف الصحي بالإضافة لمركز معلومات الشبكة الأرضية، مما جعل محافظة القليوبية تجعل المشروع من أهم أولوياتها حرصا على راحة أبناءها وستعمل جاهده لتنفيذ وإنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن.