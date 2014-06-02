أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. محمد عبد الجواد: أنا صيدلي محترم مش إخواني

Google+ Print
بالصور.. محمد عبد الجواد: أنا صيدلي محترم مش إخواني بالصور.. محمد عبد الجواد: أنا صيدلي محترم مش إخواني

الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة

قال محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ” إن جماعة الإخوان دخلوا النقابة بانتخابات، وعدم وجود حكم قضائي يمنعهم أو يعزلهم مقدرش أمنعهم بالإدلاء بأصواتهم في الصندوق” ، مضيفًا “لا تحاسبوني على وجود الإخوان بالنقابة، والمواطن الذي يتوفر له شهادة صحيحة لن أمنعه إلا إذا جائني حكم بمنعه لأنه له انتماء معين إلا إذا جائني حكم من المحكمة “.

و أكد عبد الجواد في تصريح لوكالة ONA للأنباء على عدم مشاركته في العملية الانتخابية لأني بلغت من العمر أرزلُ وسني 74 سنة “.

كما أشار فيما يثار حول كونه عضوا بجماعة الإخوان ، قال ” على فكرة أنا مش إخواني ، أنا صيدلي أحترم البلد والمهنة واحترم زملائي .

(المراسل : أحمد دياب)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا