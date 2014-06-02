بالصور.. محمد عبد الجواد: أنا صيدلي محترم مش إخواني

قال محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ” إن جماعة الإخوان دخلوا النقابة بانتخابات، وعدم وجود حكم قضائي يمنعهم أو يعزلهم مقدرش أمنعهم بالإدلاء بأصواتهم في الصندوق” ، مضيفًا “لا تحاسبوني على وجود الإخوان بالنقابة، والمواطن الذي يتوفر له شهادة صحيحة لن أمنعه إلا إذا جائني حكم بمنعه لأنه له انتماء معين إلا إذا جائني حكم من المحكمة “.

و أكد عبد الجواد في تصريح لوكالة ONA للأنباء على عدم مشاركته في العملية الانتخابية لأني بلغت من العمر أرزلُ وسني 74 سنة “.

كما أشار فيما يثار حول كونه عضوا بجماعة الإخوان ، قال ” على فكرة أنا مش إخواني ، أنا صيدلي أحترم البلد والمهنة واحترم زملائي .

(المراسل : أحمد دياب)