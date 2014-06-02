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بالفيديو…مريض نفسي يُحطم الفوانيس حول الكعبة

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بالفيديو…مريض نفسي يُحطم الفوانيس حول الكعبة بالفيديو…مريض نفسي يُحطم الفوانيس حول الكعبة

مريض نفسي يحطم الفوانيس بالحرم المكي

قالت شرطة مكة المكرمة ، إن رجلاً ظهر في مقطع ، يتداول منذ صباح اليوم، وهو يقوم بتهشيم الفوانيس الموجودة فوق جدار حجر إسماعيل في الحرم المكي قد تمت السيطرة عليه من قبل رجال الأمن واتضح أنه من جنسية إفريقية ويعاني من مرض نفسي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم ،عاطي بن عطية القرشي، في بيان صحافي – نشره موقع العربية نت-  أنه في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم أمس الأحد قام أحد الموجودين في بيت الله الحرام بالصعود على جدار حجر إسماعيل، وحاول العبث بالفوانيس قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل رجال الأمن وإحالته للجهات المختصة.

تداول نشطاء سعوديون علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرجل وهو يتحرك بصورة غاضبة وثائرة يهاجم بشكل مفاجئ رجلاً كان يبدو أنه يحاول إنزاله، قبل أن يتراجع مصور المقطع إلى الخلف ويكمل طوافه في أجواء بدا بعدها أن الحادثة التي كان يقوم بتصويرها قد انتهت، وأن الرجل الذي ذكر بيان شرطة مكة أنه معتل نفسياً قد تمت السيطرة عليه منذ تلك اللحظة.

 

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