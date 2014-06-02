محمد بن راشد يكرم الرعيل الأول من مؤسسي برنامج دبي للجودة

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرعيل الأول من مؤسسي ومنسقي برنامج دبي للجودة الذي إنطلق قبل عشرين عاما لتحفيز القطاع الخاص في دبي على الإبداع والتميز وتحقيق الجودة التي باتت من أهم ميزات قطاع تجارة التجزئه والخدمات في مجتمع دبي وأسواقها التجارية.



> فقد كرم سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي كلا من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أول منسق للبرنامج في العام 1994 وسعادة محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية وتسلم الجائزة نجله راشد وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ثاني منسق لبرنامج الجودة.



> وقد هنأهم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهودهم التأسيسية ومساهمتهم بإنجاح البرنامج الذي تفرع عنه جائزة دبي للتنمية البشرية وجائزة الخدمة المتميزة .



> كما هنأ سموه خلال إلتقاط الصور التذكارية مع ممثلي الشركات والجهات الفائزة في الجوائز الثلاث كل المكرمين .. مثنيا سموه على هذه الشركات ودورها الإيجابي والمهم في ترسيخ سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة عموما ودبي على وجه الخصوص لجهة الخدمات العالية الجودة التي تقدمها لمجتمع العملاء والمستهلكين وتوفير كل أسباب الراحة والسهولة للمتسوقين خاصة السياح الذين يفدون إلى بلادنا ناهيك عن دور شركات القطاع الخاص عموما بدعم وتنشيط الحركة الحركة التجارية الداخلية ورفد اقتصادنا الوطني المتنوع.



> وتم خلال الحفل الذي أقيم في مدينة جميرا في دبي بعد ظهر اليوم تكريم نحو عشرين فائزا بجائزة دبي للتنمية البشرية وجائزة دبي لتقدير الجودة بالإضافة الى تكريم / 12 / فائزا في برنامج دبي للخدمة المتميزة.



> وقد قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الجهات الفائزة بجائزتي دبي للتنمية البشرية ودبي لتقدير الجودة حيث كرم سموه كلا من فندق جميرا زعبيل سراي في نخلة جميرا عن قطاع السياحة وصرافة الغرير عن القطاع المالي وحضانة " أورتشارد البريطانية " عن قطاع التعليم والنجم الثلاثي للنقليات عن قطاع الخدمات و" إمداد " عن قطاع الخدمات أيضا و " ناين ويست " مجموعة أباريل عن قطاع التجزئة و" هايبرماركت اللولو " عن القطاع التجاري ومعه " سوبر ماركت أسواق " وشركات نكاي عن القطاع التجاري كذلك .

كما كرم سموه " أسكون لمقاولات الطرق " عن قطاع المقاولات.



> وكرم سمو ولي عهد دبي كذلك الفائزين بجائزة دبي للتنمية البشرية وهم موانئ دبي العالمية وبنك دبي التجاري وهيئة الإمارات للهوية وشركة بترول الإمارات الوطنية " إينوك " ومواصلات الإمارات وبنك الاتحاد الوطني ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة " وهايبرمارت اللولو " وشركة " إنتركويل العالمية " وحضانة " أورتشارد البريطانية " في حين كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة وشملت هذه الفئة كلا من الجابر للنظارات و أتش أر جي و " ذافيس شوب " و" تريمف " و" ديون " " بيورجولد " للمجوهرات وصرافة الغرير والرستماني الدولية للصرافة ومجوهرات داماس عن فئة الأعمال الخاصة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة عن فئة الاعمال المتميزة.



> وكان سعادة سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الإقتصادية في دبي قد تحدث في الحفل الذي بدئ بالسلام الوطني وأعلن عن إطلاق جائزة خاصة لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدورة القادمة العام 2015 بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



> وقال القمزي " نحن بصدد إطلاق مباردة مؤشر قياس " رضا المتعاملين " حيث سيتم من خلاله قياس وتحديد أداء المؤسسات فيما يتصل بجودة الخدمات والمساهمة في تعزيز المنافسة المحلية وإعطاء تقارير دقيقة ترصد عوامل الضعف وتساعد على توزيع المصادر واستشهارها بطريقة فعالة.



> وأشار كذلك الى اطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قريبا برنامج للمقارنات المعيارية وهو الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وذلك مع " الإمارات لإدارة الأعمال الدولية " لمساعدة الشركات في القطاع الخاص في دبي على قياس أداء ممارسات التميز مع التركيز على العملاء والموظفين والمجتمع ونتائج الأعمال.



> وتوجه في ختام كلمته بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته الكريمة لبرامج جوائز دبي وتوجيهات سموه بشأن تعزيز مفهوم الجودة وثقافة التميز والإبداع في أوساط مجتمع المال والأعمال والمرافق الخدمية الآخرى.



> حضر الحفل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة في جبل علي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي إلى جانب حشد من المسؤولين والفعاليات الإقتصادية في الدولة وجمهور عريض من موظفي الشركات والجهات المكرمة.

>