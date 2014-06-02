وفاة المتهم الثالث في واقعة إصابة رئيس مباحث السويس متأثرًا بإصابته

لقي المتهم الثالث في واقعة إصابة النقيب أحمد شوقي، رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس، عصر الإثنين، مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس، بعد وفاة 2 من التشكيل العصابي الذي استهدف قوات الأمن بالسويس.

وألقت قوات الأمن بالسويس على المتهم الرابع، فيما يكثف الأمن البحث لضبط المتهم الخامس.

في سياق متصل، تم نقل النقيب أحمد شوقي، رئيس مباحث السويس، إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة، لإتمام العلاج بعد استخراج الرصاصة من جسده.

ألقت أجهزة أمن السويس القبض على أفراد تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه، بعد تبادل كثيف للنيران مع عناصره أسفر عن مصرع 2، وإصابة آخر وإصابة رئيس مباحث قسم الجناين بطلق ناري.