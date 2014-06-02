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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين أشعلوا النيران بمقر حزب المؤتمر بالخانكة

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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين أشعلوا النيران بمقر حزب المؤتمر بالخانكة أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين أشعلوا النيران بمقر حزب المؤتمر بالخانكة

حزب المؤتمر

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين قاموا باشعال النيران بمقر حزب المؤتمر بمدينة الخانكة والقوا زجاجات مولوتوف بسبب قيام أعضاءه بمساندة المشير عبد الفتاح السيسى.

تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية بالواقعة من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بتلقيه بلاغا بقيام مجهولين بالقاء مجهولين زجاجات مولوتوف على مقر حزب المؤتمر بالخانكة ، وانتقل على الفور العقيد عبد الله جلال وكيل فرع البحث الجنائي وسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده الى باقى المقر حيث اندلع الحريق فى حجرة به وتم السيطرة عليه وتم العثور على بقايا زجاجات كانت معباءه بالمولوتوف وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وجاري تكثيف الجهود الامنية لضبط المتهمين.
> يذكر ان مقر حزل المؤتمر بمدينة العبور قد تعرض لهجوم مماثل من قبل مجهولين وقاموا بالقاء زجاجات مولوتوف عليه واشتعلت فيه النيران وتم السيطرة عليها ولم يتم القبض على المتهمين حتى الان بسبب ان ان حزب المؤتمر يضم مجموعة كبيرة من اعضاء الحزب الوطنى الفلول المساندين للمشير السيسى.

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