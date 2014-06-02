أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تمرد تدعو للاحتفال بفوز السيسي غدا بكورنيش السويس بعد اعلان النتائج رسميا‎

Google+ Print
تمرد تدعو للاحتفال بفوز السيسي غدا بكورنيش السويس بعد اعلان النتائج رسميا‎ تمرد تدعو للاحتفال بفوز السيسي غدا بكورنيش السويس بعد اعلان النتائج رسميا‎

حركة تمرد

أعلنت حركة تمرد بالسويس اقامتها احتفال شعبي غدا الثلاثاء للمواطنين بمنطقة الكورنيش بفوز وذلك بعد اعلان نتائج الانتخابات رسميا من قبل اللجنة العليا مساء غدا موجهين الدعوة لمواطني وجميع فئات شعب السويس النزول والاحتفال .

قال محمد فداء منسق والمتحدث باسم تمرد السويس ومدن القناة أنهم سيقومون احتفالا كبيرا مساء غدا ووضع منصه أمام الجندي المجهول بمنتصف الكورنيش مصطحبين مكبرات صويت سيتم تشغيل خلالها اغاني وطنية ورفع اعلام وصور المشير السيسي.

اضاف فداء أن هذا الاحتفال هدفه اولا شكر مواطني السويس والشعب المصري على ثقتهم الغالية وانتخاب المشير بنسبة كاسحة ثانيا دعوة المواطنين للتكاتف والتوحد من أجل العمل وتطوير مصر ، مؤكدا جميعا نستطيع ولكن لا احد يقدر ان يصلح ويحل المشاكل ويطور البلد بشكل شخصي ولا يوجد فى مصر والعالم رجل غارق يستطيع العمل بمفرده .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

موجز أخبار مصراوي-4/3/2017

موجز أخبار مصراوي-4/3/2017

9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض

9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية