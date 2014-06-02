تمرد تدعو للاحتفال بفوز السيسي غدا بكورنيش السويس بعد اعلان النتائج رسميا‎

أعلنت حركة تمرد بالسويس اقامتها احتفال شعبي غدا الثلاثاء للمواطنين بمنطقة الكورنيش بفوز السيسي وذلك بعد اعلان نتائج الانتخابات رسميا من قبل اللجنة العليا مساء غدا موجهين الدعوة لمواطني وجميع فئات شعب السويس النزول والاحتفال .

قال محمد فداء منسق والمتحدث باسم تمرد السويس ومدن القناة أنهم سيقومون احتفالا كبيرا مساء غدا ووضع منصه أمام الجندي المجهول بمنتصف الكورنيش مصطحبين مكبرات صويت سيتم تشغيل خلالها اغاني وطنية ورفع اعلام مصر وصور المشير السيسي.

اضاف فداء أن هذا الاحتفال هدفه اولا شكر مواطني السويس والشعب المصري على ثقتهم الغالية وانتخاب المشير بنسبة كاسحة ثانيا دعوة المواطنين للتكاتف والتوحد من أجل العمل وتطوير مصر ، مؤكدا جميعا نستطيع ولكن لا احد يقدر ان يصلح ويحل المشاكل ويطور البلد بشكل شخصي ولا يوجد فى مصر والعالم رجل غارق يستطيع العمل بمفرده .