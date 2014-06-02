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الآربعاء المقبل أوركسترا وتريات يستضيف نسمه عبد العزيز في أوبرا الآسكندريه

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الآربعاء المقبل أوركسترا وتريات يستضيف نسمه عبد العزيز في أوبرا الآسكندريه الآربعاء المقبل أوركسترا وتريات يستضيف نسمه عبد العزيز في أوبرا الآسكندريه

يستضيف أوركسترا وتريات بقيادة المؤلف الموسيقى محمد سعد باشا ،كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وانجى بدوى “عازفة البيانو ” وذلك بالحفل المقام في الثامنة مساء الاربعاء 4 يونيو على مسرح سيد درويش ” أوبرا الإسكندرية ” .
> و يتضمن البرنامج تقديم مجموعة من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم موتسارت ، مونتى وباجانينى الى جانب نخبة من اجمل الحان الموسيقى العربية منها الدنيا ريشة ف هوا ، التوبة ، انت عمرى وسهر الليالى .
> الجدير بالذكر ان اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد د. نيفين المحمودى المدير الفني الحالي للاوركسترا ، قدم الاوركسترا العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين ومختلف دول العالم .
> أما عازفة البيانو إنجي بدوي أستاذة بكونسرفتوار الاسكندرية ولها نشاط فنى بارز في مدينة الثغر وعازفة دائمة مع الأوركسترا الوتري منذ انشائه.

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