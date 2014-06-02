ولي العهد السعودي يستقبل رئيس البنك الدولي

استقبل ولى العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بجدة اليوم رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور كيم جيم والوفد المرافق له الذى يزور المملكة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس البنك الدولى أعرب خلال اللقاء عن الشكر والتقدير للتعاون الوثيق والقائم بين المملكة ومجموعة البنك الدولي، وعلى المواقف الرائدة للمملكة في دعم عمل البنك الدولي .

> وأشار رئيس البنك إلى أن استراتيجية البنك الجديدة التي هدفها القضاء على الفقر بحلول عام 2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

من جانبه استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين اليوم رئيس البنك الدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والبنك الدولي خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل لفئة الشباب.

وفى هذا السياق ، كان البنك الدولى قد أصدر بيانا من واشنطن تناول خلاله لقاءات رئيس البنك بالسعودية .