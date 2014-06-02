أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس البنك الدولي

Google+ Print
ولي العهد السعودي يستقبل رئيس البنك الدولي ولي العهد السعودي يستقبل رئيس البنك الدولي

الأمير سلمان بن عبدالعزيز

استقبل ولى العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بجدة اليوم رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور كيم جيم والوفد المرافق له الذى يزور المملكة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء أن رئيس البنك الدولى أعرب خلال اللقاء عن الشكر والتقدير للتعاون الوثيق والقائم بين المملكة ومجموعة البنك الدولي، وعلى المواقف الرائدة للمملكة في دعم عمل البنك الدولي .
> وأشار رئيس البنك إلى أن استراتيجية البنك الجديدة التي هدفها القضاء على الفقر بحلول عام 2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

من جانبه استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين اليوم رئيس البنك الدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والبنك الدولي خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل لفئة الشباب.

وفى هذا السياق ، كان البنك الدولى قد أصدر بيانا من واشنطن تناول خلاله لقاءات رئيس البنك بالسعودية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما