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بالفيديو: اصنعي ملمّعاً للخشب بنفسك!

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بالفيديو: اصنعي ملمّعاً للخشب بنفسك! بالفيديو: اصنعي ملمّعاً للخشب بنفسك!

الإثنين 02-06-2014 18:43

تفقد قطع الأثاث الخشبيّة رونقها بمرور الزمن، فيتراكم عليها الغبار في الكثير من الأحيان، كما تتعرّض للخدوش نظراً إلى كثرة استعمالِها.
"سيدتي نت" يُعلّمك كيف تصنعين ملمّع الأثاث الخشبيّ بنفسك.

* أنت بحاجةٍ إلى:
- عبوّة بخاخ.
- كوب من الماء.
- القليل من الخلّ.
- القليل من الزيت العطري.
- قطعة قماش.

*الطريقة:
1- أفرغي كوبَ الماء، في داخلَ عبوّة البخاخ.
2- أضيفي القليل من الخلّ، بحدود ربع الكوب.
3- ضعي بعض قطرات الزيت العطري، ثمّ قومي بهزّ العبوّة، لخلط المزيج جيّداً.
4- رشّي القليل من هذا الخليط على قطع الأثاث الخشب، ثمّ جفّفيها بواسطة قطعة قماش.

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سيدتي

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