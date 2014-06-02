بالفيديو: اصنعي ملمّعاً للخشب بنفسك!

تفقد قطع الأثاث الخشبيّة رونقها بمرور الزمن، فيتراكم عليها الغبار في الكثير من الأحيان، كما تتعرّض للخدوش نظراً إلى كثرة استعمالِها.

"سيدتي نت" يُعلّمك كيف تصنعين ملمّع الأثاث الخشبيّ بنفسك.

* أنت بحاجةٍ إلى:

- عبوّة بخاخ.

- كوب من الماء.

- القليل من الخلّ.

- القليل من الزيت العطري.

- قطعة قماش.

*الطريقة:

1- أفرغي كوبَ الماء، في داخلَ عبوّة البخاخ.

2- أضيفي القليل من الخلّ، بحدود ربع الكوب.

3- ضعي بعض قطرات الزيت العطري، ثمّ قومي بهزّ العبوّة، لخلط المزيج جيّداً.

4- رشّي القليل من هذا الخليط على قطع الأثاث الخشب، ثمّ جفّفيها بواسطة قطعة قماش.

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