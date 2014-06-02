موهبة مغربية تحمل توقع الشاعر نمر والفنان صالح خيري

من اكتشاف الشاعر نمر، يستعدّ الفنان صالح خيري لإطلاق صوت نسائي مميّز. قد قالا عنه بأنه سوف يكون له صدًى قوي عند طرح الأغنيات الخمس الخاصّة به، بعد أن انتهت المطربية المغربية أمل خالد من تسجيلها في القاهرة. جميع الأغاني من كلمات الشاعر نمر، ومن ألحان الفنان صالح خيري، وهي: "كذابين، أعلنها، يسعد لي هالصوت، أحبك بالزاف"، إضافة إلى "دويتو" مع الفنان صالح خيري "الليلة".

الفنان صالح خيري يقول عن المطربة أمل: "بالتأكيد، هي مطربة مميّزة، وسكيون لها شأنها وحضورها في الساحة الغنائية الخليجيّة، خاصّة أنني قدّمت لها ألحاناً متنوعة. فمثلاً: أغنية "كذابين" لحنها وإيقاعاتها مصريّة، وأغنية "بالزاف" مغربية". أما الأغنيات الأخرى فهي من الألوان السعودية الشعبية. وقد استطاعت أن تؤدي جميع الألوان باقتدار، برغم أنني، عندما قدّمها لي الشاعر نمر، وسمعتها أول مرّة، اعتقدت أنها ستكون جيّدة في اللون المغربي والمصري، لكنها أبهرتني بسرعة حفظها والأداء".

أما الشاعر نمر الذي يتحفّظ على نشر صورته لدواعي اجتماعيّة، فيقول عنها: "لو لم أكن مقتنعاً بصوتها، وبأنها ستنافس الكثير من المطربات لما أعطيتها خمس قصائد. صحيح أنها في البداية، وتحتاج إلى تطوير موهبتها وتنمية قدراتها الصوتية، وهو ما عملت عليه، وقامت بعمل "صولفيج" صوت قبل تسجيل الأغاني. وحالياً، أستطيع القول إنها أصبحت جاهزة للانطلاق في عالم الغناء بعد طرح أغنياتها الجديدة، والتي ستوزع على الإذاعات العربية. والأغنية التي ستجد صداها عند الجمهور سيتمّ تصويرها لاحقاً".

أما المطربة أمل خالد فقالت في اتصال هاتفي معها عن تعاملها مع الشاعر نمر والفنان صالح خيري: "منذ بدأت أغني مع نفسي، وأنا أتمنّى غناء اللون الخليجيّ، فهو يُعجبني جداً، وأسمع لمعظم المطربين الخليجيين، خاصّة محمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله. وعندما التقيت بالشاعر نمر أبديت إعجابي بأشعاره ورغبتي في أن يمنحني فرصة غناء بعض قصائده. وبعد أن سمع صوتي اتصل بالفنان صالح خيري هاتفياً، فأبدى إعجابه بصوتي. ثمّ بدأ تدريبي على غناء اللون الخليجي، وكلما انتهى من تلحين قصيدة من كلمات الشاعر نمر يأتي إلى دبي لأحفظ منه اللحن. وبعد أن تأكّد من تمكّني في الأداء، التقينا في القاهرة لتركيب صوتي على خمسة أغاني. وأتمنى أن نكون وفّقنا في اختيار الكلمات والألحان التي أسجل من خلالها شهادة ميلادي كمطربة مغربية تسعى لإثبات ذاتها الفنية. وزادت سعادتي وثقتي بنفسي بعد أن وافق الفنان صالح أن أشارك معه غناء "دويتو" أغنية "الليلية".

الشاعر نمر خص "سيدتي نت" بمقطع من ثلاث أغنيات، وهي: "كذابين" ويقول في مطلعها:

كذابين كذابين .. ما تحبوا كذابين

لو تحبوا ما تغيبوا عن عيون العاشقين

آهـ منكم ومن جفاكم

آهـ منكم ومن غلاكم

***

أما الأغنية المغربية "بالزاف" فيقول في مطلعها:

كان مت عليك بالزاف

يا كامل الأوصاف

لاجلك تركت الكل

وجيتك بإنصاف.

****

بينماي قول بمطلع أغنية " يسعد لي هالصوت":

يسعد لي هالصوت

اللي أعشقه موت

لو يوم ما سمعته

أموت أنا موت