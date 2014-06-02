اتهامات ديمة بيّاعة ورد نسرين طافش

رفضت الفنّانة السوريّة نسرين طافش الرّد على اتهامات زميلتها الفنّانة السّوريّة ديمة بيّاعة، التّي صرّحت أنّ طافش كانت سبب طلاقها بعد أنّ خانها زوجها السّابق تيم حسن معها.

وقالت طافش في تصريحات حصريّة لـ "سيّدتي نت"، "أترفّع عن الرّد على مثل هذا المستوى من الحديث، فإذا الزّميلة ديمة قبلت أنّ تسيء إلى نفسها بهكذا شائعة فانا لا أرضى أنّ أسيء لها".

وكانت ديمة بيّاعة قد فجّرت سلسلة مواقف وتصريحات ساخنة مؤخراً في "سيدتي نت"، حيث اتّهمت زوجها السابق الممثل تيم حسن بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش، وأيضاً مع فنّانتين أخريين.

وقالت: «الخيانة هي سبب طلاقنا، فهو خانني مع فنانة من الوسط وأقصد بكلامي نسرين طافش».

وعن السبب الذي حال دون منح تيم فرصة أخرى، بعد خيانته لها، صرحت ديما: «بل أعطيته فرصتين. هو سبق أن خانني أيضاً مرتين ومع فنانتين. وهو يعرف مع من. لكنّ الخيانة ليست السبب الوحيد لانفصالنا بل توجد أسباب أخرى كثيرة وأبرزها عدم وجود الرابط العائلي. تيم كان دائماً في عمله وسفره. وأنا لا أتمنى لنفسي ولأولادي مثل هذه الحياة».

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