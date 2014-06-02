قطع طريق «الشهداء – العراقية» بالمنوفية بسبب سقوط شجرة ضخمة

تسبب سقوط إحدى أشجار الكافور الضخمة بطريق ” الشهداء – العراقية “أمام قرية كفر عشما بمحافظة المنوفية فى قطع الطريق وسقوط أسلاك الكهرباء مما تسبب فى إنقطاع الكهرباء وشل حركة المرور بالطريق ساعتين متواصلين حتى تمكنت القوات من إزالة آثار الحادث.

تلقى اللواء سعيد توفيق ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية يفيد بسقوط إحدى اشجار الكافور بطريق العراقية – الشهداء أمام قرية كفر عشما أمام قطعة أرض ملك عبد الله عبد الحميد المنسى مما تسبب فى إتلاف الاسلاك الكهربائية على أعمدة الانارة المجاورة لها وقطع الطريق.

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد خالد بيبرس وتم إزالة آثار الحادث بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الشهداء وتسيير حركة المرور بعد ساعتين وإخطار شبكة الكهرباء وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2112 إدارى الشهداء.