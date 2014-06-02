قوات حرس الحدود تدمر11 نفقا وتضبط «آر بى جي» و3 دانات في مدينة رفح

تمكنت قوات حرس حدود الجيش الثانى، بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية، من اكتشاف وتدمير 11 نفاقا جديدا معدة لتهريب البضائع والأفراد فى مدينة رفح، وضبط قاذف “آر بى جى” و3 دانات للقاذف و3 خزن بندقية آلية و12 طلقة بندقية آلية.

كما تم ضبط عربة ربع نقل بدون لوحات معدنية وعربة ملاكى ماركة هيونداى، يتم استخدامهما فى استهداف المواقع العسكرية وأعمال التلغيم بشمال سيناء.

وعند نقطة معدية القنطرة شرق، تم ضبط عربة نصف نقل يستقلها فرد وسيدة عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، تزن 117 كجم، وضبط 3 درجات بخارية و5 عربات ربع نقل محمل عليها كمية كبيرة من البضائع والسجائر المسرطنة المعدة للتهريب بشمال سيناء، كما تم إلقاء القبض على مجموعة من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالشيخ زويد.

فيما تمكنت قوات حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، تزن أكثر من 3 أطنان بمنطقة رأس سدر، كما تم القبض على سيارة يستقلها فردان عثر بحوزتهما على كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل مخبأ سرى بالسيارة عند إحدى نقاط التفتيش الأمنية بنفق الشهيد أحمد حمدى.

كما نجحت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية، من ضبط عربة نقل محمل عليها كمية كبيرة من السجائر المسرطنة، والقبض على 87 فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية أمام سواحل الإسكندرية.

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تمكنت عناصر حرس الحدود، من ضبط 38 فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

كما تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الجنوبية العسكرية، من ضبط عربة ربع نقل محمل عليها سلع غذائية مدعمة معدة للتهريب عند منطقة الشلاتين، وضبط 5 أفراد عثر بحوزتهم على جهاز الكشف عن المعادن أثناء محاولتهم البحث والتنقيب عن خام الذهب عند منطقة وادى العلاقى، كما تم ضبط 3 عربات بدون لوحات معدنية أثناء محاولتهم اختراق الحدود المصرية بمنطقة شرق العوينات، وضبط 3 عربات عند أحد النقاط الأمنية بمدينة حلايب محملة بكميات كبيروة من السجائر المسرطنة.

وشددت القوات المسلحة على أن تلك الأعمال الغادرة لن تثنيها عن أداء واجبها الوطنى بل تزيدها إرادة وإصراراً لاستكمال مهمتها المقدسة للزود عن مقدرات الوطن، ومواجهة التهديدات، وسوف يتم التعامل بكل قوة وحسم لكل من تسول له نفسه القيام بأى أعمال تتسبب فى إلحاق الأضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين.