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مصر تؤكد اعتزازها بانتمائها الافريقى والتزامها بمواصلة العمل مع الدول الأفريقية

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مصر تؤكد اعتزازها بانتمائها الافريقى والتزامها بمواصلة العمل مع الدول الأفريقية مصر تؤكد اعتزازها بانتمائها الافريقى والتزامها بمواصلة العمل مع الدول الأفريقية

الاتحاد الأفريقي

أكدت اعتزازها بانتمائها الافريقى والتزامها بمواصلة العمل من اجل تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة ، وأن سياسة مصر الخارجية منذ عقود وحتى الآن تعكس ايمانا راسخا بجذورها الأفريقية .

وشدد السفير عبدالكريم سليمان، سفير مصر لدى الكويت – فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين بمقر السفارة المصرية بالكويت بمناسبة احتفالات السفارات الأفريقية ب “يوم أفريقيا” فى الذكرى الحادية والخمسين لتاسيس منظمة الوحدة الأفريقية – على أن مصر دائما ولاتزال مهتمة بقضايا اشقائها الافارقة ، مشيرا الى أنها قامت بادوار تاريخية لمساندة جهود التحرر الوطنى فى العديد من البلدان الأفريقية الشقيقة .

وأضاف أن الاحتفال بيوم أفريقيا هذا العام يتزامن مع تطورات تاريخية تشهدها مصر نحو بناء ديمقراطية حقيقية حديثة ، مشيرا الى استحقاقات خارطة الطريق والتى جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب المصرى الواضحة ، مشيدا بالدعم المتواصل الذى تقدمه دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا لكافة الانشطة الأفريقية بالبلاد والمساهمة المستمرة والايجابية من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم مشروعات التنمية فى مختلف الدول الأفريقية .

من جهته شدد عبدالقادر امين شيخ سفير الصومال فى الكويت – عميد السلك الدبلوماسي بالانابة فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي – على أن علاقة الكويت وطيدة ومتينة مع جميع الدول الأفريقية ، مشيرا الى انعقاد القمة العربية – الأفريقية على أرض الكويت فى يناير الماضى ، ورعاية امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاكثر من مؤتمر دولى خلال العام الحالى .

وقدم السفير الصومالي التهنئه لمصر لعبورها الانتخابات الرئاسية بطريقة حضارية اشادت بها جميع دول العالم متمنيا لها التقدم والازدهار ، ودعا المستثمرين الكويتيين للنظر الى أفريقيا والاستثمار فيها ، مشيرا الى أن أفريقيا هى المستقبل الواعد لما فيها من خيرات عديدة ، ووجه الشكر للكويت على رعايتها البعثات الدبلوماسية الأفريقية والتسهيلات والمساعدات التى تقدمها الكويتية للطلبة من كل الدول الأفريقية ·

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