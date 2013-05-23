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"زخارى" تسلم عقود إنشاء 20 مركز تميز بقيمة 200 مليون جنيه

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"زخارى" تسلم عقود إنشاء 20 مركز تميز بقيمة 200 مليون جنيه "زخارى" تسلم عقود إنشاء 20 مركز تميز بقيمة 200 مليون جنيه

قامت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، بتسليم عقود 20 مركز تميز بقيمة كل منها 10 ملايين جنيه، وذلك بإنشائها عددًا من المراكز البحثية والجامعات.

حضر تسليم العقود الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، والدكتور مجدى يعقوب، العالم المصرى، والذى حصل مركزها بأسوان لعلاج أمراض القلب على أحد هذه العقود بقيمة عشرة ملايين جنيه.

وقالت الدكتورة نادية زخارى، إنه سيتم إنشاء مراكز تميز علمى بمستشفى سرطان الأطفال ومدينة زويل وجامعة النيل وجامعة القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية والمنصورة، بهدف قيام الباحثين والعلماء بدور ملموس فى قضايا المجتمع.

وقامت زخارى بتسليم درع الوزارة للدكتور مجدى يعقوب تقديرا لجهوده العلمية.

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مصر 365