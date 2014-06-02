ضبط مهندس زراعي يقوم بتعبئة شاى مجهول المصدر داخل عبوات ماركات عالمية

تمكنت الأجهزة الأمنيو بمديرية أمن الدقهلية من ضبط مهندس زراعى يقوم بتعبئة شاى مجهول المصدر داخل عبوات ماركات عالمية.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية من ادارة شرطة التموين والتجارة بورود معلومات الواردة للإدارة والتى أكدتها التحريات السرية عن قيام مهندس زراعى بالمعاش ومقيم بشارع احمد ماهر بتجميع كميات من الشاى لتعبئتها داخل عبوات لماركات عالمية والمسجلة بإدارة العلامات التجارية تحت اسم تجارى ليبتون شاى العلامة الصفراء صنف ممتاز شاى ناعم وذلك بإعداد عبوات مدون عليها ليبتون شاى العلامة الصفراء لتعبئتها بشاى ناعم مجهول المصدر درجة رابعة وطرحة بالأسواق بأسعار متدنية لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة ويقوم بممارسة نشاطة بالشقة رقم 1 بالدور الأرضى بشارع عبد الحكيم المتفرع من شارع جزيرة الورد بجديلة بدون ترخيص.

تم تشكيل حملة تموينية بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وبتفيش الشقة المأذون تفتيشها تم ضبط 15 شيكارة مدون عليها TE ADUST انتاج مارس 2014 انتهاء فبراير 2016 زنة الشيكارة 65 كجم بإجمالى ووزن 975 كجم منشأ هندى و3 شكائر معبأة بكاوى شاى مغلفة زنة باكو 250 جرام بإجمالى 636 عبوة باكو شاى معبأ ومدون العبوة الحاوية بإجمالى وزن 159 كجم و 7 كراتين مدون عليها من الخارج Lipton شاى العلامة الصفراء بإجمالى 312 باكو شاى معبأ ومغلف زنة الباكو 250 جرام بإجمالى وزن 78 كجم منتج نهائى معد للتوزيع و 1 شابلونة مدون عليها رقم مسلسل مقلد لشركة ليبتون الأصلية والمستخدمة فى تقليد العلامة التجارية للشاى ماركة ليبتون بنفس مواصفات وشكل العبوة الأصلية.

كما تم ضبط كرتونة بها 3 أكياس بداخلها 3000 إستيكر خاص بالعبوات الحاوية للمنتج و 4 شيكارة معبأة بفوارغ علب ورقية صفراء مدون عليها ليبتون شاى العلامة الصفراء و55 كرتونة فارغة مدون عليها ليبتون و3 ماكينات لحام وتغليف 2 ماركة سانتا والثالثة بدون ماركة خاصة بالتغليف بإجمالى مضبوطات قدرها 4030 باكو شاى تحت التجهيز ومنتج نهائى وشابلونة وعبوات وفوارغ واستيكر وكراتين فارغة وماكينات لحام بإجمالى وزن 1.212 طن بالمخالفة لأحكام القانون.