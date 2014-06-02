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ارتفاع أعداد ضحايا بنغازي جراء اشتباكات اليوم إلي 18 قتيلاً و 43 مصابًا

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ارتفاع أعداد ضحايا بنغازي جراء اشتباكات اليوم إلي 18 قتيلاً و 43 مصابًا ارتفاع أعداد ضحايا بنغازي جراء اشتباكات اليوم إلي 18 قتيلاً و 43 مصابًا

اشتباكات  بنغازي – أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا اشتباكات بنغازي عصر اليوم الأثنين إلي 18 قتيلا و43 جريحا جراء اشتباكات بين قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية “كرامة ليبيا” و جماعات إسلامية مسلحة إلي 18 قتيلا و43 مصابا.

وقال مصدر طبي بمركز بنغازي 1200 عصر اليوم – إن” المستشفى استقبل 9 قتلى و28 جريحا حتى الآن بينهم حالات اصابتها متوسطة وحرجة ” ، مشيرا إلي أنه تم إدخال الحالات الحرجة إلي غرفة الرعاية المركزة وأجريت الأسعافات الاولية للاصابات المتوسطة .

ومن جانبها ، أكدت مسئولة الاعلام بمستشفى الجلاء بالمدينة بان المستشفى استقبل فقط حتى الآن 9 قتلى و15 مصابا.

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