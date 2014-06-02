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حبس مقيم شعائر وطالب أزهري قاما بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة بالأقصر

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حبس مقيم شعائر وطالب أزهري قاما بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة بالأقصر حبس مقيم شعائر وطالب أزهري قاما بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة بالأقصر

أرشيفية

أمرت نيابة مركز أرمنت جنوبي غرب محافظة الأقصر ، اليوم الاثنين، بحبس مقيم شعائر وطالب أزهري لقيامهما بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات .

كان أهالي قرية الحوزة قد تقدموا ببلاغ للشرطة يتهمون كلا من ابراهيم احمد النوبي سليمان -45 سنة- مقيم شعائر، مقيم بقرية الحوزة بالريانية، بأرمنت، وصادر ضده 5 أحكام قضائية ومحكوم عليه بـ 3 سنوات حبس في قضية شروع في القتل، و سيد عبد الحميد علي، وشهرته “صدام”، طالب بالثانوي الأزهري، ومقيم ذات الناحية، انهم يقومون بالكتابة على جدران المنازل والمنشآت عبارات مسيئة ومحرضة على قلب نظام الحكم.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض علي المتهمين فجر الأحد، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تتولي التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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