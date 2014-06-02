قطع ساق شاب أصيب بطلق خرطوش في حفل عرس بالمنوفية

أصيب شاب فى العقد الثانى من عمره بطلق نارى من فرد خرطوش من مسافة قريبة أدت إلى تهتك بالأنسجة واشتباه قطع بالساق اليمنى أثناء حضوره حفل عرس بقرية شنوان مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وتم نقله لمستشفى الباجور العام لتلقى العلاج .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الباجور يفيد بوصول محمود فتحى ابو على -19 سنة- عامل مقيم قرية شنوان دائرة مركز شبين الكوم مصابا بإشتباه قطع بالساق اليمنى وتهتك بالأنسجة إدعاء طلق نارى .

وبسؤال عم المصاب رمضان فاروق -45 سنة- أمين شرطة إتهم حماده صابر الدجوى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش إبتهاجا بحفل عرس بذات الناحية وأحدث إصابة المذكور.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 17255 جنح مركز شبين الكوم ، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة من قبل رجال مباحث مركز شبين الكوم.