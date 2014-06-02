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إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة على ملكية مصنع بالمنطقة الصناعية بالمنوفية

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إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة على ملكية مصنع بالمنطقة الصناعية بالمنوفية إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة على ملكية مصنع بالمنطقة الصناعية بالمنوفية

أرشيفية

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين شركاء وعمال مصنع الهدى للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا محافظة المنوفية نتج عنها إصابة 10 أشخاص وذلك بسبب خلافات على ملكية المصنع بين شريكين بالمصنع.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث قويسنا يفيد بمشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش بالمنطقة الصناعية بقويسنا و إصابة 10 أشخاص.

تبين بالانتقال والفحص أن طرفى المشاجرة محمد ابراهيم سليمان 44 سنة شريك بمصنع الهدى للغزل والنسيج ، وسعد عنتر 45 سنة ، وهيثم عنتر 25 سنة ، وطرف ثانى رجب فؤاد غنيم 13 سنة شريك بالمصنع ، وشقيقه ربيع ومحمود عبد الجليل 34 سنة ، و خالد عبد الجليل 32 سنة ، وشقيقاه ماجد 29 سنة ووجيه 33 سنة وعلاء عبد الجليل 34 سنة جميعهم مقمين بقرية منشأة العرب دائرة المركز من عمال المصنع ومصابين برش خرطوش وتـم تحويل الثانى والثالث لمستشفى شبين الكوم الجامعى.

بسؤال الطرفان إتهم كل منها الأخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بين شركين المصنع على مليكة المصنع والمصاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 15843 جنح مركز قويسنا ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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