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الطيب يؤكد موقف الأزهر ومصر الداعم لفلسطين

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جدد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الإثنين، موقف الأزهر ومصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى.

وأكد «الطيب»، خلال لقائه الدكتور بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة، أن الأزهر حريص على التعاون مع فلسطين في مجال المنح التي تقدم للشباب الفلسطيني للدراسة في جميع المجالات.

حضر السفير الفلسطيني إلى مقر المشيخة بمناسبة انتهاء خدمته بالقاهرة، وقدم الشكر للإمام الأكبر للتعاون المثمر والمفيد بين الأزهر وفلسطين، وتم التباحث خلال اللقاء حول العلاقات المصرية الفلسطينية، وقدم السفير الفلسطيني شرحا وافيا للتعديل الوزاري الأخير في فلسطين.

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