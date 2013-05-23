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رئيس "مالية الشورى": إقالة 3 رؤساء هيئات اقتصادية بسبب الفساد

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رئيس "مالية الشورى": إقالة 3 رؤساء هيئات اقتصادية بسبب الفساد رئيس "مالية الشورى": إقالة 3 رؤساء هيئات اقتصادية بسبب الفساد

كشف النائب محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عن أن مناقشات اللجنة حول موازنة الهيئات الحكومية والاقتصادية للعام المالى 2013-2014، تسببت فى إقالة ثلاثة رؤساء هيئات بالدولة، وهم رئيس هيئة الأوقاف وهيئة السكة الحديد، والإذاعة والتليفزيون، وذلك بسبب حجم الفساد الكبير الذى تم الكشف عنه خلال اجتماعات اللجنة.

وقال "الفقى"، خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم الخميس، لمناقشة الدعم المخصص لمعاش الضمان الاجتماعى بالموازنة الجديدة، بأن ذلك يعد جهداً قام به نواب اللجنة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلو الجهات والهيئات.

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