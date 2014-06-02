محافظ الفيوم : البدء في تطوير وتجميل وإعادة إحياء ساحل بحيرة قارون

عقد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، اجتماعاً لاتخاذ الإجراءات الفعلية للبدء الفوري في تنفيذ الخطة التي تستهدف تطوير وإحياء كورنيش بحيرة قارون وتجميل المنطقة سياحيا لتنشيط حركة السياحة بما يتلاءم مع قيمة الفيوم وما نحوية من معالم سياحية متنوعة، بحضور اللواء مشرف خليفة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء يحي سعد رئيس مركز ومدينة سنورس والمهندس محمد عبد الجليل مدير عام أملاك الدولة والمهندس محمد أبو خلف مدير عام الإسكان بالفيوم والدكتور محمد عبد الستار مدير إدارة البيئة.

أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع انه سيتم تطوير وتجميل ورصف ساحل بحيرة قارون في المنطقة من قرية علاء الدين وحتى قرية شكشكوك مرورا بجميع المناطق الواقعة على الشاطئ الساحلي للبحيرة خلال سبع مراحل متتالية لإحياء ساحل البحيرة وعمل كورنيش جمالي لظهور المنطقة بالمظهر الجمالي اللائق ليكون جاهزا لاستقبال الزائرين المتوافدين على المحافظة من كل مكان ، مضيفاً أنه سيتم عمل حارات على ساحل البحيرة لتنشيط رياضات المشي وركوب الدراجات من خلال خطة محددة يتم تنفيذها على مراحل متتالية كما سيتم عمل حوائط ساندة ومصدات بطول ساحل البحيرة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه وحماية المنشآت السياحية الواقعة على ساحل البحيرة من الغرق وفيضان المياه مع إنارة كاملة لكورنيش البحيرة لزيادة الجذب السياحي وتنشيط السياحة داخل محافظة الفيوم.

وأصدر المحافظ تكليفات لمدير عام أملاك الدولة ومدير عام الإسكان بعمل المقايسات ومذكرات الطرح وإعداد كراسة الشروط للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى بطول 2كم في المسافة من قرية علاء الدين حتى نهاية الكورنيش القديم بعرض 8 متر سريعاً مع إنهاء جميع المراحل خلال فترة وجيزة.