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مطاحن الأقصر تتسلم 32 ألف طن قمح من المزارعين

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مطاحن الأقصر تتسلم 32 ألف طن قمح من المزارعين مطاحن الأقصر تتسلم 32 ألف طن قمح من المزارعين

قمح

قال المهندس علاء بندر رئيس قطاع مطاحن الأقصر أن إجمالي كميات محصول القمح الموردة إلى مطاحن شركة العليا بالمحافظة حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغت نحو 31 ألف و816 طن و264 كيلو.

وأضاف بندر ان إجمالى ما ورده الأهالى للمطاحن الثلاثة وصل إلى 1672 طن و223 كيلو منها 392 طن و870 كيلو بالأقصر و1530 طن و440 كيلو بأرمنت و1125 طن و913 كيلو بإسنا بينما قامت الشركات بتوريد 5651 طن و 110 كيلو ، منها 2002 طن و210 كيلو بمطحن الاقصر و 3082 طن و750 كيلو بأرمنت و566 طن و150 كيلو بمطحن إسنا.

وتابع بندر تم إستلام 23 ألف و691 طن و700 كيلو قمح صب إلى جانب 801 طن و231 كيلو داخل أجولة من شركات تجارية بإجمالى 24 ألف و 492 طن و931 كيلو.

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