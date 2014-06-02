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تنظيم برنامج قومي للتدريب من أجل تشغيل أبناء محافظة الإسماعيلية

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تنظيم برنامج قومي للتدريب من أجل تشغيل أبناء محافظة الإسماعيلية تنظيم برنامج قومي للتدريب من أجل تشغيل أبناء محافظة الإسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

أعلن محمد صالح السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية أنه فى إطار التعاون بين محافظة الإسماعيلية والجهاز المركزى للتعمير فإنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لتنفيذ البرنامج القومى للتدريب من أجل تشغيل أبناء المحافظة وتوابعها.

ينظم البرنامج جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة التجارة والصناعة والإستثمار.

يقدم البرنامج خدمات تدريبية على حرف ومهن التجارة والحدادة المسلحة وأعمال المبانى والبياض والبلاط والأعمال الكهربائية والصحية ونجارة العمارة ونجارة باب وشباك وأعمال الدهانات وأعمال معدنية وكريتال.

يتم تنفيذ البرامج التدريبية على هذه الحرف فى كل من مركز تدريب الإسماعيلية ومركز تدريب التل الكبير ومركز تدريب أبو صوير وذلك بتدريب عدد 15 متدرب على كل مهنة ويشترط للمتقدمين للتدريب حد ادنى إجادة القراءة والكتابة.

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