بالفيديو - 3 نتائج ودية تهم المصريين

بعد متابعة خسارة مصر وديا من تشيلي 3-2، يهتم المصريون بنتائج ثلاث مباريات ودية أخرى لها علاقة أيضا بالفراعنة.

وخسرت مصر من تشيلي في العاصمة سنتياجو 3-2 فجر السبت الماضي، قبل مواجهة جامايكا وديا أيضا في لندن يوم الأربعاء.

جامايكا منافس مصر في المباراة الودية المقبلة، خسرت أمام سويسرا 1-0 في لوزيرن يوم 30 مايو.

وسجل جوسيب درميتش هدف سويسرا الوحيد في الدقيقة 84.

يهتم المصريون أيضا بالتعرف على مستوى السنغال وتونس منافسي الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

وتقع مصر ضمن مجموعة واحدة مع تونس والسنغال وأحد منتخبي (غينيا بيساو أو بتسوانا) والتي ستبدأ في شهر سبتمبر القادم.

لعبت تونس مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في العاصمة سيول، وهي المباراة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد جورج ليكنس.

وفاز نسور قرطاج بهدف زهير الزوادي في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة سريعة استغرقت ثماني ثوان.

ستلعب تونس مباراة ودية أخرى أمام المنتخب البلجيكي في السابع من يونيو.

أما السنغال، فحققت عودة رائعة أمام كولومبيا في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس بعد التأخر 2-0 في الشوط الأول.

سجل هدفي كولومبيا المهاجم تيوفيلو جوتييريز (ق11) وكارلوس باكا (ق44).

بينما سجل هدفي التعادل للسنغال كوناتي (ق47) والمهاجم عثمان نداي (ق52).

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