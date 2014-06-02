الأهلي: عرض سبورتنج لشبونة لضم ربيعة كأنه لم يكن

نفى مسؤولو الأهلي وصول عرض رسمي من سبورتنج لشبونة البرتغالي لضم رامي ربيعة لاعب الفريق الأحمر.

وقال علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة لـFilGoal.com :"العرض الذي وصلنا لضم ربيعة جاء عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، وهو الأمر الذي يجعلنا نتعامل معه وكأنه لم يكن."

وأضاف عبد الصادق "أخطرنا ربيعة بضرورة وصول العرض من لشبونة مباشرة، وقتها سنناقشه بالطبع وسنتخذ القرار الذي يفيد مصلحة اللاعب والأهلي."

وكانت العديد من التقارير البرتغالية قد أكدت تقدم سبورتنج لشبونة بعرض قدره 350 ألف يورو لضم ربيعة بداية من الموسم المقبل.