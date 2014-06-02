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بحث علمي - هل ينحدر لاعبو البرازيل من أصل إفريقي؟ .. الإجابة: DNA أبو تريكة

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بحث علمي - هل ينحدر لاعبو البرازيل من أصل إفريقي؟ .. الإجابة: DNA أبو تريكة بحث علمي - هل ينحدر لاعبو البرازيل من أصل إفريقي؟ .. الإجابة: DNA أبو تريكة

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعوة رسمية إلى أسطورة الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة، لحضور حفل افتتاح كأس العالم في البرازيل على رأس وفد يضم العديد من لاعبي القارة السمراء عبر تاريخها.

ووفقا لما أكده المركز الإعلامي بالنادي الأحمر، سيتواجد أبو تريكة في البرازيل لحضور الحفل والمشاركة في بحث علمي يهدف لمعرفة "هل ينحدر لاعبو البرازيل من أصل إفريقي؟".

ومن المقرر أن يتم الحصول على عينة من دم الماجيكو وعدد من اللاعبين المرافقين له، وتحليل الـحمض النووي الخاص به للاستعانة به في البحث المزمع إجرائه.

البرازيل هى أكثر البلاد إنجابا للمواهب الكروية على مدار التاريخ، ودائما ما شهدت أراضيها تألق لاعبون من أصحاب البشرة السمراء على رأسهم الأسطوري بيليه.

يُذكر أن نهائيات كأس العالم ستقام في البرزايل خلال الفترة من 12 يونيو إلى 13 يوليو.

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