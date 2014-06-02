أخطاء شائعة في مجال العناية بالبشرة تجنبيها!

حتى النساء الجميلات والأنيقات قد يرتكبن أخطاء عندما يتعلق الأمر باختيار المكياج المناسب. فتعالي نتعرَّف هنا على أهم الأخطاء الشائعة، وكيف نعالجها ونتجنبها.

الإفراط في نزع شعر الحاجبين

بعض النساء يجب ألا يمسكن ملقط الحواجب والسبب الإفراط في إزالة الشعر والظهور بشكل مضحك أحياناً. إذا كنت لا تعرفين كيفيَّة تنظيف محيط الحاجبين من الشعر فاتركي هذه المهمة لاختصاصيَّة في الصالون.

عدم إزالة المكياج قبل النوم

هذا خطأ شائع جداً تقوم به العديد من النساء، لذا لا تجعلي الذهاب إلى السرير مع مكياجك عادة يوميَّة. يمكن أن يسبب المكياج وبقايا كريم الأساس انسداد المسامات والتهاب الجلد وظهور البثور وتلطخ محيط العين بالماسكارا والكحل. إذا كنت كسولة جداً يمكنك استعمال مناديل إزالة المكياج الجاهزة.

إهمال كريم الوقاية من الشمس

حتى إذا كان الطقس غائماً وتساقطت الأمطار، لا تنسي وضع كريم الوقاية من الشمس قبل الخروج من البيت. إذا نسيت هذه الخطوة، فأنت تضعين بشرتك في خطر الإصابة بضرر الشمس والتجاعيد والسرطان.

عدم مزج كريم الأساس بشكل كافٍ

إذا كنت في عجلة من أمرك ونسيتِ أن تقومي بمزج كريم الأساس وكريم إخفاء العيوب جيداً فسوف ينتهي بك الأمر بوجه ملون بعدة ظلال. يجب مزج كريم الأساس جيداً على باطن اليد أولا ثم فرده على محيط الوجه على شكل نقاط صغيرة تقومين بتدليكها معاً بطرف أصبعك. يمكن أن تساعدك فرشاة كريم الأساس أو الإسفنج، لكنَّنا لا ننصح باستعمالها لغير الخبيرات؛ لأنَّها قد تترك أثراً واضحاً.

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